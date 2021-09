“Vou voltar a fazer história. Prometo”, garante Ronaldo de volta ao Manchester United

"A minha história foi escrita aqui no passado e vou voltar a fazer história. Prometo. Estou onde pertenço.” Estas foram as palavras de Cristiano Ronaldo nas redes sociais no dia em que o Man. United oficializou o regresso do craque português 12 anos depois.









O avançado de 36 anos assinou contrato com os ‘red devils’ por duas temporadas com mais uma de opção. Segundo a imprensa inglesa, CR7 vai receber cerca de 2,5 milhões de euros mensais livres de impostos.





Leia também Cristiano Ronaldo sobre regresso ao Man. United: "História será escrita mais uma vez!" “O Manchester United sempre teve um lugar especial no meu coração e fiquei muito emocionado com todas as mensagens que recebi desde o anúncio, na sexta-feira. Estou desejoso por jogar em Old Trafford e voltar a ver os adeptos. Mal posso esperar por me juntar à equipa após os jogos da Seleção e espero que possamos ter uma época recheada de sucessos”, disse Ronaldo em declarações ao site do clube. O avançado não esqueceu Alex Ferguson, treinador que o foi buscar ao Sporting e teve enorme importância na sua carreira: “Esta é para si.” Solskjaer, treinador do United, não poupou nos elogios ao reforço: “É preciso ser uma pessoa especial para ter o desejo e a capacidade para jogar ao mais alto nível durante tanto tempo.”

A Juventus revelou também que o Man. United pagou pelo português 15 milhões de euros, a que se podem somar mais oito milhões mediante objetivos.



CR7 já fez circular 245 milhões de euros

Ronaldo, que trocou a Juventus pelo Manchester United por 15 milhões, já fez circular 245 milhões de euros em quatro transferências nas últimas 20 épocas. Deixou o Sporting rumo ao Man. United por 19 milhões (2003) . O Real pagou depois (2009) 94 pelo craque e, há três anos, a Juve avançou com 117 milhões.



Grealish lidera ‘top’

A contratação do extremo inglês Jack Grealish pelo Manchester City, por 117 milhões de euros, agitou o mercado mundial. Mas não foi o único. O Chelsea voltou a contratar o belga Romelu Lukaku (ex-Inter Milão) por 115 milhões, o que faz do avançado o segundo jogador mais caro do defeso. A fechar o ‘top’ três, Jadon Sancho, trocou o B. Dortmund pelo Man. United (85 milhões).