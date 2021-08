Cristiano Ronaldo sobre regresso ao Man. United: "História será escrita mais uma vez!"

O Manchester United revelou, esta terça-feira, a duração do contrato de Cristiano Ronaldo: duas temporadas, com mais uma de opção. O craque português expressou toda a sua alegria por este regresso em declarações publicadas no site dos red devils e depois deixou uma mensagens nas redes sociais.Toda a gente que me conhece sabe do meu amor sem fim pelo Manchester United. Os anos que passei neste clube onde absolutamente incrível e o caminho que fizemos juntos está escrito em letras de ouro na história desta grande e incrível instituição.Nem consigo começar a explicar os meus sentimentos agora, visto que o meu regresso a Old Trafford anunciado mundialmente. É como um sonho tornado realidade, depois de todas as vezes que voltei a jogar contra o Man. Unidos, e mesmo como adversário, por sempre ter sentido tanto amor e respeito por parte dos apoiantes na arquibancada. Isto é absolutamente 100 % das coisas das quais os sonhos são feitos!A minha primeira Liga doméstica, a minha primeira Taça, a minha primeira chamada para a Seleção Portuguesa, a minha primeira Liga dos Campeões, a minha primeira Chuteira de Ouro e o meu primeiro Ballon d ' Or, nasceram todos desta ligação especial entre mim e os Red Devils. A história foi escrita no passado e a história será escrita mais uma vez! Tens a minha palavra!Estou aqui!Estou de volta onde pertenço!Vamos fazer acontecer mais uma vez!PS - Sir Alex, esta é para ti...