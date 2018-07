William Carvalho afirma estar preparado para competitividade do futebol espanhol

Futebolista internacional português trocou o Sporting pelo Betis.

Por Lusa | 20:59

O futebolista internacional português William Carvalho garantiu esta terça-feira estar "preparado" para a competitividade do campeonato espanhol, após trocar o Sporting pelo Betis.

"Joguei muitos anos em Portugal, mas esta liga é mais competitiva. Aqui podemos defrontar os melhores futebolistas do mundo. Claro que a minha experiência será colocada em prol da equipa. Sei que é um campeonato muito difícil, mas estou preparado para o desafio", vincou.

O atleta, que foi um dos vários a rescindir unilateralmente contrato com o Sporting após as agressões de Alcochete, assumiu ter recebido "algumas propostas", contudo a opção pelo Betis teve a ver com a forte vontade revelada pelos seus responsáveis e também pela vontade da sua família.