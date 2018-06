William, Gelson e Bruno Fernandes rescindiram contrato com o Sporting

Clube já comunicou as rescisões à CMVM. Cartas de rescisão do trio já seguiram para FPF, Liga e Sindicato.

17:10

William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes já avançaram com o pedido de rescisão do Sporting. Segundo oapurou, as cartas de rescisão já seguiram para a FPF, Liga de Clubes e Sindicato. O clube já comunicou as rescisões à CMVM. Os três documentos - um para cada futebolista - estão publicados no site do regulador do mercado.Os jogadores estão "felizes e aliviados por se terem visto livres de um pesadelo chamado Bruno de Carvalho", apurou aem Moscovo. Uma fonte próxima de um dos atletas que hoje rescindiu com os leões garantiu ainda que este retirará a carta caso o presidente do clube saia já do Sporting.sabe também que até ao início do campeonato do Mundo poderá haver mais novidades em relação a rescisões. Bas Dost, Battaglia e Coates são alguns dos futebolistas que se poderão seguir na lista de rescisões do Sporting.Com os pedidos de William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes, sobe para cinco o número de futebolistas dos leões que deixam o clube de forma unilateral, depois de Rui Patrício e Daniel Podence.Estas rescisões trazem, para além do problema desportivo, um prejuízo financeiro para o Sporting que, contabilizando os valores de mercado deste trio mais de Rui Patrício e Podence, que já tinham avançado para a saída unilateral antes, chega aos 95,5 milhões de euros.Recorde-se que esta semana é decisiva para o processo, visto que o prazo legal para as rescisões por justa causa termina já quinta-feira (30 dias após o ataque ao plantel na Academia de Alcochete)."A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que recebeu, na tarde de hoje, por email, documento subscrito pelo jogador William Silva de Carvalho, nos termos do qual este comunica a resolução do seu contrato de trabalho desportivo, com invocação de justa causa.A referida comunicação, os seus efeitos e consequências estão a ser objecto de analise pela Sociedade.Lisboa, 11 de Junho de 2018O Representante das Relações com o Mercado"