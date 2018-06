Saiba quais os jogadores que forçaram a saída do Sporting

O jogador de 22 anos foi escolha regular de Jesus no início da época, mas sofreu uma lesão que o obrigou a cirurgia e perdeu a maior parte da temporada. Só voltou a treinar já no final do campeonato, mas não voltou a jogar. O clube ja confirmou à CMVM ter recebido o pedido do avançado.



Depois, foi a vez de outro capitão apresentar a carta ao clube. William Carvalho seguiu Patrício e Podence e tornou-se o terceiro jogador a rescindir.



Saiba quais os jogadores que já rescindiram com o Sporting:

1 - Rui Patrício

2 - Daniel Podence

3 - William Carvalho





"uma sucessão de fatos imputáveis ao Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD o fazem "temer pela vida".No mesmo dia,rescindiu com o Sporting.