William Carvalho é o terceiro jogador a apresentar rescisão com o Sporting

Decisão foi conhecida esta sexta-feira.

19:07

William de Carvalho apresentou esta sexta-feira a rescisão do contrato que mantinha com o Sporting.



Para além do médio, também Rui Patrício e Podence rescindiram com o clube de Alvalade.



Os jogadores e equipa técnica foram alvos de agressões por parte de 40 homens durante um treino na Academia do clube em Alcochete no dia 15 de maio.



"Os agressores atiraram petardos, agrediram os jogadores a soco, pontapé, com cintos e bastões, arremessaram objetos (...) entretanto, o treinador principal que acorreu aos balneários também foi agredido", revela Patrício na carta de rescisão enviada ao Sporting.