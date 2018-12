Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Wilson Eduardo põe Braga no 2.º lugar da Liga

Equipa de Abel chega-se à frente e espera por Sporting.

Por Tiago Virgílio Pereira | 09:45

O Sp. Braga voltou ao segundo lugar da Liga depois de este sábado ter batido o Tondela por uma bola, graças ao golo de Wilson Eduardo (31’) e fica à espera do que hoje o Sporting, com menos dois pontos, será capaz de fazer frente ao Desp. Aves.



O Tondela somou o terceira derrota consecutiva e arrisca ficar em zona de descida, no fim da 12ª jornada. O jogo nas Beiras teve poucos momentos de interesse.



A primeira parte foi dominada pelos forasteiros, se bem que o primeiro lance de perigo até saiu dos pés de Xavier (9’), o melhor elemento do Tondela.



Já no segundo tempo, os tondelenses subiram de rendimento e chegaram mais vezes e com maior perigo à baliza de Tiago Sá. O Sp. Braga conseguiu os três pontos mas pôs-se a jeito pela forma pouco agressiva que abordou a segunda parte.



Aos 66 minutos, Murillo caiu na área num lance dividido com o defesa bracarense Sequeira. O árbitro decidiu bem ao não assinalar grande penalidade.



Segundos depois, Patrick, com um remate enrolado, podia ter igualado para os da casa.



"Foi melhor o resultado do que a exibição"

"A partir do golo faltou-nos o tal ‘upgrade’ que eu acho que a equipa ainda não tem. Quando estamos por cima no resultado, temos de continuar a ser iguais a nós próprios", destacou Abel Ferreira, após o jogo com o Tondela.



O treinador bracarense não tem dúvidas: "Foi melhor o resultado do que a exibição. Tenho de ser coerente com aquilo que vejo. Não fomos contundentes como habitualmente no controlo do jogo com a bola."