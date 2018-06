Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ziyech interessa ao Benfica

Craque marroquino no radar das águias. Médio cotado em 20 milhões.

Hakim Ziyech é uma das prioridades do Benfica para a nova época, apurou o Correio da Manhã.



O médio do Ajax, de 25 anos, é a estrela da seleção marroquina, adversária de Portugal no Mundial da Rússia. O clube da Luz pretende fechar a transferência do jogador antes da competição, devido ao interesse de clubes como Liverpool, Roma, Lyon e Borussia de Dortmund.



O Benfica só avança para o negócio assim que encaixar 35 milhões de euros com a transferência de Anderson Talisca. As águias apostam tudo na contratação do médio, que em 2016 chegou a estar nos planos do FC Porto, mas o Ajax ganhou a corrida ao pagar 11 milhões de euros ao Twente.



A cotação de Ziyech não pára de subir e, segundo o site Transfermarkt, o valor de mercado do médio é de 20 milhões de euros. Ziyech, que tem contrato com o Ajax até 2021, pode atuar como extremo e também como segundo avançado.



O jogador tem dupla nacionalidade. Foi internacional pela Holanda até aos sub-21, mas optou depois por representar a seleção principal de Marrocos. Forte nas bolas paradas, Ziyech somou 9 golos e 18 assistências na última época pelo Ajax, na Liga holandesa.



O próximo destino pode ser a Luz.