20 mil saúdam plantel na Luz

Multidão deu este sábado um forte apoio à equipa do Benfica.

Perto de 20 mil adeptos estiveram ontem no Estádio da Luz para assistir ao treino aberto, naquele que foi o primeiro contacto com os atletas que preparam a temporada 2018/19.



A afluência foi de tal forma que os responsáveis do clube tiveram mesmo de abrir o acesso aos topos e ao piso 1, permitindo que mais adeptos pudessem assistir ao apronto. Passava pouco das 10h15 quando a equipa entrou no relvado, com Rui Vitória, Luisão e Jardel à cabeça, antes de se aproximar da bancada central para fazer a habitual vénia aos adeptos.



Na sessão, que durou 90 minutos, o técnico ‘encarnado’ teve 29 jogadores à disposição, os quais começaram por realizar aquecimento com e sem bola. De seguida, Vitória dividiu os atletas em 4 grupos, para um exercício de circulação e finalização, durante o qual sobressaiu, particularmente, a capacidade de passe e dinâmica de uma das novidades desta pré-época: o jovem João Félix.



PORMENORES

Sete ausências

Rúben Dias, Ebuhei, Salvio, Zivkovic, Seferovic e Carrillo, que estiveram no Mundial ao serviço das respetivas seleções, ainda não se apresentaram, tal como Samaris, que deverá juntar-se hoje ao grupo.



Estágio em Troia

O Benfica inicia o estágio de preparação para a época 2018/19 amanhã, em Troia, defrontando, no Estádio do Bonfim, os sérvios do Napredak, a 10, e o anfitrião, V. Setúbal, três dias mais tarde.



Krovinovic no relvado

Krovinovic, que continua a recuperar da lesão contraída no joelho, em janeiro, surgiu pela primeira vez no relvado esta época. Se Luisão e Jonas tinham sido os mais aplaudidos no arranque do treino, o médio croata não lhes ficou atrás.