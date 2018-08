Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo volta a marcar no último jogo-treino da Juventus

Internacional português esteve em ação no último teste antes do arranque no campeonato italiano de futebol.

16:45

Cristiano Ronaldo voltou a marcar esta quarta-feira pela Juventus, desta vez num jogo-treino frente à equipa de sub-23 do clube, naquele que foi o último teste antes do arranque no campeonato italiano de futebol, no terreno do Chievo.



Ronaldo, que se tinha estreado nos golos frente à Juventus B, marcou ainda durante a primeira parte, mas não foi o único português a assinar o nome na lista dos marcadores, já que João Cancelo também ajudou à goleada por 8-0.



Leonardo Bonucci, Paulo Dybala, Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi, Mario Mandzukic e Blaise Matuidi completaram o resultado.



No sábado, Ronaldo deverá fazer a estreia pela Juventus em jogos oficiais, frente ao Chievo, em Verona, num encontro da primeira jornada da Serie A em que são esperadas mais de 30 mil pessoas no Estádio Marc Antonio Bentegodi.



A câmara de Verona já anunciou que vai adotar medidas especiais de segurança para esse jogo, com o reforço que contingente policial, devido ao número de adeptos e também jornalistas que todo o mundo que vão marcar presença não só no estádio, mas também na região.



Entretanto, em declarações à imprensa italiana, o antigo avançado Luca Toni, que representou a Juventus, considerou que Ronaldo vai andar na luta pelo título de melhor marcador da Serie A, embora o vencedor será outro.



"Jogadores como Ronaldo, Higuain (AC Milan) e Icardi (Inter Milão) podem ultrapassar a fasquia dos 30 golos, mas para mim acho que o Higuain vai ser o melhor marcador", disse o campeão mundial pela Itália em 2006.