Bas Dost de regresso aos convocados do Sporting

Holandês, segundo melhor marcador do clube, não joga desde 15 de março.

17:36

O avançado Bas Dost, recuperado de lesão, regressou este sábado aos convocados do Sporting, para a visita no domingo ao Belenenses, da 32.ª jornada da I Liga de futebol.



O holandês, segundo melhor marcador do Sporting, com 14 golos, e que não joga desde 15 de março, devido a uma lesão no joelho, está de regresso, e o treinador Marcel Keizer já disse que Bas Dost está disponível, mas "não para o jogo todo".



"Temos de aumentar o ritmo dele, mas é bom para nós que ele esteja apto e vai estar com a equipa", disse este sábado o treinador dos 'leões' na antevisão da deslocação ao Jamor, no domingo, a partir das 17h30.



Em relação à última jornada, em que o Sporting venceu o Vitória de Guimarães (2-0), Marcel Keizer deixou de fora Bruno Gaspar, Miguel Luís e Pedro Marques, e chamou Bas Dost, André Pinto, Gudelj e o terceiro guarda-redes, Luís Maximiano.



O argentino Rodrigo Battaglia é o único atleta entregue ao departamento clínico dos 'leões', ainda a recuperar da operação ao joelho.



O Sporting, terceiro classificado da I Liga, com 70 pontos, visita o Belenenses, oitavo, com 40, no domingo a partir das 17:30, no Estádio Nacional, em Oeiras.



Lista de 19 convocados:

- Guarda-redes: Salin, Renan e Luís Maximiano.



- Defesas: Tiago Ilori, Coates, Ristovski, Mathieu, Borja e André Pinto.



- Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Wendel, Gudelj e Idrissa Doumbia.



- Avançados: Raphinha, Diaby, Bas Dost, Luiz Phellype e Jovane Cabral.