Benfica sem 'asas' na Liga dos Campeões

O Benfica voltou a cair na Liga dos Campeões ao sair derrotado no duelo com o Lyon, por 3-1, num jogo em que os franceses foram sempre superiores. O desfecho deixa a equipa de Bruno Lage numa situação dificílima para conseguir o apuramento.



Bruno Lage manteve-se fiel às suas ideias e estas não passam definitivamente pela Champions. O treinador voltou a não colocar em campo os melhores jogadores. André Almeida, Pizzi e Seferovic ficaram no banco.





E o Benfica ressentiu-se. Não entrou focado, nem tem cabeça para esta competição. Bastaram quatro minutos para ficarem a descoberto todas a fragilidades das águias. Anderson antecipou-se aos dois centrais e cabeceou para o 1-0.O Benfica tremeu. Percebeu que a noite não seria fácil. E não foi. A segunda contrariedade surge aos 11 minutos, quando Odysseas ao tentar chegar à bola atropela Ferro, deixando o companheiro KO. Saiu de maca e com colar cervical.As águias mostravam-se sem ideias, em parte fruto das opções de Bruno Lage. Os franceses sentiram essas fragilidades e carregaram no acelerador. Aouan passou por Tomás Tavares em velocidade e cruzou para Depay fazer o 2-0. Estavam decorridos 33’.Vieira não escondia o descontentamento na bancada, com um ar sisudo e incrédulo pelo que se passava no relvado. Aliás o Benfica só deu prova de vida nos minutos finais da primeira parte por Chiquinho e Gabriel.Na etapa complementar, as águias melhoraram muito. Seferovic entrou e trouxe perigo. Uma ‘bomba’ obrigou Anthony Lopes a grande defesa.Com a entrada de Pizzi chegou a criatividade e o talento puro. Um passe para Seferovic, na melhor jogada das águias, traduziu-se no golo encarnado.O Benfica acreditou no empate e subiu no terreno, mas Traoré deitou por terra essas pretensões ao fazer o 3-1, perante a passividade de Jardel.

Análise

Pizzi e Seferovic

Bruno Lage não colocou os melhores a titulares, mas quando Pizzi e Seferovic entraram assistiu-se a um Benfica melhor, mais criativo e produtivo com um grande golo.



Entrada a dormir

Uma entrada desconcentrada e a dormir permitiu ao Lyon colocar -se em vantagem aos quatro minutos. O Benfica não voltou a encontrar-se num jogo que até era decisivo.



VAR repôs a justiça

O juiz holandês teve uma arbitragem com alguma dualidade de critérios no capítulo disciplinar. Valeu o VAR para validar o golo de Seferovic, que não estava em fora de jogo. Depay ainda pediu um penálti por mão de Rúben Dias.



"A nossa ambição e exigência era fazer uma competição diferente"

"A classificação foge ao que pretendíamos. A nossa ambição e exigência era fazer uma competição diferente", admitiu Bruno Lage.



"Resta continuar a trabalhar e, quando voltarmos a esta prova, com quatro jogos e três pontos, só resta vencer o jogo e perceber como fica a competição nesse momento", afirmou o treinador do Benfica.



Sub-19 vencem franceses

O Benfica venceu esta terça-feira o Lyon, por 3-2, e ascendeu ao comando do Grupo G da UEFA Youth League, em encontro da quarta jornada. Umaro Embaló (29’), Morato (36’) e Tiago Gouveia (84’) fizeram os golos das águias.



Contas para chegar aos oitavos

As contas do apuramento para os oitavos de final da Champions resumem-se assim: Os encarnados estão obrigados a vencer os últimos dois jogos (Leipzig, fora, e Zenit, em casa), e esperar que na 5ª jornada o Lyon não consiga ganhar ao Zenit e que na última ronda os franceses voltem a não ganhar.



Ou então, caso tenham anulado a desvantagem no confronto direto com os alemães (1-2 na Luz), aguardar por uma vitória do Lyon. Contas complexas.