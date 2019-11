Conheça o onze do Benfica para o jogo com o Leipzig

O Benfica joga esta quarta-feira à noite com o Leipzig, na Alemanha, em jogo do Grupo G da fase de grupos da Liga dos Campeões. Esta partida é decisiva para os encarnados pois, caso percam, dizem adeus ao apuramento para a Liga Europa.



O onze inicial do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo; Gabriel, Taarabt, Pizzi, Cervi; Chiquinho, Vinícius.

Ver comentários