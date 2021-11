Lionel Messi vence a Bola de Ouro

O argentino Lionel Messi conquistou esta segunda-feira pela sétima vez a Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor futebolista do ano, batendo a concorrência do polaco Robert Lewandowski.

Messi venceu o troféu em 2009, quando era só responsabilidade do France Football, em 2010, 2011, 2012 e 2015, numa associação da revista francesa à FIFA, e ainda em 2019, de novo sem a chancela da organização que superintende o futebol mundial.

O avançado, agora ao serviço dos franceses do Paris Saint-Germain, conduziu a Argentina à vitória na Copa América, selada em pleno Maracanã, com um triunfo sobre o Brasil por 1-0, numa prova em que foi o melhor jogador, marcador e 'rei' das assistências, além de totalista (630 minutos).

O futebolista português Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, ficou esta segunda-feira pela primeira vez desde 2010 fora do pódio do prémio da revista francesa France Football, ao ser sexto na edição de 2021.

Ronaldo, de 36 anos, que no verão trocou os italianos da Juventus pelos ingleses do Manchester United, não ficava fora do pódio desde 2010, ano em que os três primeiros lugares foram ocupados por jogadores do FC Barcelona (Messi, Andrés Iniesta e Xavi Hernández).

O internacional português, formado no Sporting e que jogou também no Real Madrid e na Juventus, ganhou em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, foi segundo em 2007, 2009, 2011, 2012, 2015 e 2018 e, ficou em terceiro em 2019.

O troféu de melhor jogador jovem foi entregue a Pedri, atleta espanhol que milita no Barcelona. O português Nuno Mendes ficou no Top 5.