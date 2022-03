à procura da reeleição



Frederico Varandas procura ser eleito para o segundo mandato à frente do Sporting, mas tem a oposição de Nuno Sousa e Ricardo Oliveira, no sufrágio que sábado vai decorrer no Pavilhão João Rocha, no dia do jogo dos leões com o Arouca.Em relação ao elenco com que ganhou as eleições em 2018, Frederico Varandas mantém grande parte da equipa, mas muda os presidentes da Mesa da Assembleia Geral (MAG) e do Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD), com João Eduardo Palma e João Teives Henriques a concorrerem aos cargos.As urnas vão estar abertas entre as 9h00 e as 20h00 de sábado no pavilhão João Rocha. Os sócios de fora da Área Metropolitana de Lisboa votaram por correspondência.Frederico Varandas foi eleito em 2018 com 42,32% dos votos, derrotando João Benedito (36,84%), José Maria Ricciardi (14,55%) e Dias Ferreira (2,35%).Frederico Varandas, atual presidente do Sporting, é o líder da Lista A. O antigo médico da equipa de futebol assumiu o cargo em 2018, após a invasão da academia em Alcochete.Ricardo Oliveira encabeça a Lista B. O gestor de 51 anos tem como lema “Futuro com Garra”. Tem como objetivo a construção de uma Cidade do Desporto, para o futebol e modalidades do clube.Nuno Sousa é o líder da Lista C e tem o lema “Pelo Meu Sporting”. Tem como objetivo uma reestruturação financeira do clube com a recompra das VMOC (dívida) e a redução do valor do passivo.