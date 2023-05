Vizela oficializa saída do treinador Tulipa

O treinador Tulipa deixou o Vizela, seis meses depois de ter assumido o comando da equipa que se classificou na 11.ª posição da mais recente edição da I Liga portuguesa de futebol, informaram esta terça-feira os minhotos, em comunicado.

"A FC Vizela, Futebol SAD e Tulipa chegaram a acordo para a rescisão amigável do contrato que ligava as partes. A decisão, ponderada e discutida numa conversa franca entre administração e treinador, foi tomada de forma mútua e preserva a boa relação entre todos", lê-se na publicação divulgada nas redes sociais do clube.

Desde que Tulipa substituiu o treinador Álvaro Pacheco, em 2 de dezembro de 2022, os vizelenses averbaram sete triunfos, cinco empates e 11 derrotas em 23 partidas para a I Liga e para a Taça da Liga, tendo, no campeonato, alcançado a melhor posição e a melhor pontuação da sua história - 40 pontos.

O técnico de 50 anos iniciou a temporada 2022/23 ao 'leme' da sub-23 do Vizela, com contrato válido até junho de 2024, e, a partir de dezembro, conduziu a equipa principal até ao sétimo lugar da tabela, com 38 pontos à 27.ª jornada, antes do ciclo de sete jogos sem triunfar na fase final do campeonato ter ditado a queda para a 11.ª posição.

Tulipa cumpriu a segunda experiência como treinador no principal campeonato luso, depois da passagem pelo Trofense, emblema pelo qual alcançou sete vitórias em 29 jogos oficiais na época 2008/09.

O treinador orientou ainda a Ovarense, na época 2005/06, o Ribeirão (2006/07 e 2014/15), o Estoril Praia (2007/08), o Desportivo de Chaves (2009/10), o Sporting da Covilhã (2010/11 e 2011/12), bem como equipas de formação do FC Porto (2017/18 a 2019/20) e o conjunto sub-23 do Marítimo, em 2021/22.