Thibaut Courtois operado com sucesso após grave lesão no joelho esquerdo

O guarda-redes internacional belga Thibaut Courtois, jogador do Real Madrid, foi operado esta quinta-feira com sucesso a uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, informou o clube da Liga espanhola de futebol.

O Real Madrid adiantou que Courtois "vai iniciar o processo de recuperação nos próximos dias", sem especificar o tempo previsto de inatividade do guarda-redes habitualmente titular, que poderá ficar afastado da competição durante quase toda a época 2023/24.

A longa ausência do belga, de 31 anos, que se lesionou durante um treino, levou o Real Madrid a contratar o guardião internacional espanhol Kepa Arrizabalaga, por empréstimo do Chelsea durante a atual temporada.

Além de Courtois, os 'merengues' ficaram também privados do defesa internacional brasileiro Éder Militão, antigo jogador do FC Porto, que sofreu uma lesão do mesmo género no sábado, no arranque da Liga espanhola e deverá ser operado em breve.