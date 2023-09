Schmidt quer virar a página em Portimão depois da derrota na Liga do Campeões

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, reconheceu este sábado que espera dificuldades na deslocação de domingo a Portimão, mas deseja conquistar os três pontos na partida da sexta jornada da I Liga de futebol.

Apesar do resultado negativo na estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões [0-2 com o Salzburgo], Schmidt confia na equipa e pretende manter em Portimão o percurso vitorioso dos 'encarnados' na I Liga.

"Ficámos desapontados com o resultado, mas não com a performance da equipa no jogo da Liga dos Campeões. Estivemos bem, apesar dos erros nos golos, que foram aproveitados pelo adversário. O nosso objetivo agora é vencer o Portimonense. Não é fácil jogar lá, eles estão em melhor forma e ganharam na semana passada, mas estamos preparados para conquistar os três pontos", vincou o técnico alemão, na conferência de imprensa de antevisão da partida, no auditório do Benfica Campus, no Seixal.

Segundo Roger Schmidt, António Silva já recuperou do erro que precipitou a expulsão do jovem defesa central no jogo com os austríacos.

"Ficou desapontado, é um jogador muito emocional, pois adora o clube e a equipa, e é normal que fique frustrado. Sente-se um pouco responsável pelo que aconteceu. Tem que seguir em frente e continuar o seu processo de crescimento", adiantou.

O guarda-redes ucraniano Trubin também não teve uma noite fácil na estreia pelo Benfica na Liga dos Campeões, mas Schmidt desdramatiza e mantém a confiança no jovem guarda-redes.

"Todos temos pressão no Benfica, porque a pressão de vencer é muito grande. Temos que jogar, temos que nos mostrar, por isso não estou receoso com ele. É um jovem guarda-redes talentoso, tem experiência a nível internacional pelo Shakhtar e pela seleção ucraniana. Teria sido mais fácil para ele se tivesse chegado na pré-temporada. Tem que manter o seu processo de crescimento, mas creio que tem uma mentalidade forte e irá certamente superar as dificuldades", exprimiu.

O avançado brasileiro Arthur Cabral, contratado à Fiorentina, foi escolha inicial de Schmidt, mas, após a pausa para as seleções, tem sido pouco utilizado, mas o treinador germânico afirma que tem escolhido os melhores para cada jogo.

"Teve algumas oportunidades para se mostrar, e adaptar-se aos colegas e à equipa, mas tenho que tomar decisões em função da forma física e da performance dos jogadores. Temos três avançados. Petar Musa esteve muito bem na Supertaça, levou um cartão vermelho frente ao Boavista, mas tem evoluído bastante desde que chegou ao Benfica, por isso tomei a decisão de apostar nele", explicou.

Segundo Schmidt, "neste momento Petar [Musa] está muito bem, jogou muito bem na quarta-feira".

"Não é fácil jogar no nosso sistema tático, por isso há que dar tempo ao Arthur para se adaptar. Seguramente irá marcar muitos golos pelo Benfica", admitiu.

Questionado sobre David Neres e em relação à ausência do extremo no 'onze', Schmidt diz que procura sempre "dar maior equilíbrio" à equipa.

"Obviamente que o Rafa e o Di Maria têm estado muito bem, não só a marcar e assistir, mas também a pressionar quando não temos a bola. Procuramos tomar as melhores decisões para a equipa, os jogadores têm que ser pacientes, por isso esta é a situação atual", indicou.

Alexander Bah mostrou-se a grande nível na época passada, mas neste arranque de temporada tem mostrado menor fulgor físico. No entanto Schmidt mostra-se satisfeito com o rendimento do defesa direito dinamarquês.

"Acho que está em boa forma. Cometeu um erro no primeiro golo, frente ao Salzburgo, mas esforçou-se em dar profundidade ao corredor", expressou.

O Benfica, quarto classificado, com 12 pontos, desloca-se ao terreno do Portimonense, 13.º, com cinco, na partida da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, que se disputa no domingo, pelas 18h00, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de futebol de Lisboa.