Vizela 0-2 FC Porto: Recomeça a partida

Golo! Vizela 0, Porto 2. Stephen Eustáquio marca! Bomba de Eustáquio ao ângulo superior esquerdo com a bola ainda a beijar a trave. O lance nasceu de um momento de pressão alta portista e má saída de jogo do Vizela que permitiu ao médio tempo e espaço para fazer o segundo golo em cima do intervalo.