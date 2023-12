O Bayern Munique vai avançar com uma proposta para contratar Diomande ao Sporting, revela a imprensa germânica.









O defesa-central costa-marfinense, de 19 anos, que se destacou no Mafra (II Liga), onde estava emprestado pelo Midtjylland, tem vindo a recolher elogios e pretendentes devido às exibições seguras e regulares.

O interesse germânico, já traduzido em várias observações, tem ganhado força e pode marcar um ponto de viragem na prospeção do Bayern. Diomande é visto como uma aposta para o futuro. Jogador jovem, talentoso, com margem de progressão e facilmente moldado ao esquema tático utilizado pelo clube.





Diomande está também referenciado pelo Man. United e pelo Arsenal. Apesar de ter contrato até 2027 e estar blindado com uma cláusula de 80 milhões de euros, o Sporting quer precaver-se de uma eventual saída. Está de olho no central senegalês do Mafra (II Liga) Ousmane Diao, de 19 anos, que já foi observado por Rúben Amorim.



Viktor Gyokeres na máxima força



O avançado Gyokeres saiu com queixas no jogo com a Atalanta (1-1), mas está na máxima força para o jogo de amanhã (20h15, Sport TV 1) com o Gil Vicente em Alvalade. O sueco treinou sem limitações, numa sessão de trabalho que contou com três jovens. A saber: Lucas Dias (médio, 20 anos), Francisco Canário (avançado, 20) e Rafael Besugo (médio, 19).