Todos os dias, depois do treino, João Neves tinha por hábito ligar a duas pessoas: ao pai, Pedro Neves, e à mãe, Sara Gonçalves. O pai, agente da PSP e treinador de futebol, é o seu mestre da disciplina. A mãe, professora de Educação Física, transmitia-lhe calma e confiança. A partir de agora só poderá ouvir a voz do pai ao telefone para lhe dar a força necessária para enfrentar os desafios diários enquanto jogador do Benfica e da seleção nacional.









