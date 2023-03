220 milhões de euros por época para ter Messi e Ronaldo na liga da Arábia Saudita

O Al-Hilal prepara uma oferta de 220 milhões de euros por ano para ter Leonel Messi na mesma liga que Cristiano Ronaldo.

Dado o valor exorbitante da proposta, os políticos sauditas equacionam mudar a lei que coloca teto salarial às equipas para permitir tornar este sonho realidade.

O destino de Messi seria o Al-Hilal, equipa rival do Al Nassr de Ronaldo, com o mesmo salário do craque português.

A notícia avançada pelo desportivo espanhol Marca ganhou fundamento depois do pai de Messi, Jorge Messi, ter sido visto em Riade, na Arábia Saudita.