Uma dívida do Al Nassr, no valor de 6 milhões de euros, atrasou a inscrição de Cristiano Ronaldo pelo seu novo clube. A situação foi regularizada na quinta-feira (dois dias depois da apresentação do internacional português), mas surge aos olhos do Mundo como um entrave insólito numa das mais mediáticas contratações do planeta, envolvida num negócio que ultrapassa as três centenas de milhões de euros.









