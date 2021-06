"A responsabilidade será sempre minha": Fernando Santos reage a derrota frente à Alemanha

O selecionador português Fernando Santos admitiu este sábado responsabilidade na derrota de Portugal frente à Alemanha. "A responsabilidade será sempre a minha", assumiu acrescentando que Portugal correu atrás do prejuízo.Fernando Santos afirma ainda que a Alemanha foi superior durante todo o jogo e que isso lhe valeu a vitória.A seleção portuguesa de futebol falhou este sábado o 13.º jogo consecutivo sem perder em fases finais do Europeu, ao perder por 4-2 com a Alemanha, precisamente a última equipa que tinha batido o conjunto das 'quinas', em 2012.

Depois de ser 'massacrada' nos primeiros 10 minutos, a formação lusa ainda abriu o marcador, por Cristiano Ronaldo, aos 15 minutos, mas dois autogolos, de Rúben Dias e Raphaël Guerreiro, e tentos de Kai Havertz e Robin Gosens, deram a volta ao jogo, já de nada valendo o tento final de Diogo Jota, aos 67.