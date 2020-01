Aboubakar muito perto do espanhol

O FC Porto está a negociar Aboubakar com o Espanhol e o facto de o avançado não ter jogado terça-feira com o Gil Vicente ( 2-1) já terá sido uma imposição do clube catalão, apurou o Correio da Manhã.

Vicent Aboubakar até participou no aquecimento do jogo, mas acabou substituído na convocatória por Saravia. Mais tarde, os dragões alegaram que o camaronês fez um derrame articular no joelho ...

