Florentino Pérez enviou, esta sexta-feira, uma carta a Pinto da Costa onde tentou esclarecer polémica que tem estado envolvido.

"Estimado Presidente:

Escrevo-lhe para informá-lo sobre a publicação de uma gravação que foi realizada por um jornalista de forma ilícita e ilegal e que foi publicada por um meio de comunicação de maneira descontextualizada e absolutamente manipulada.

Como sabemos, todos os processos de negociação em que participaram os nossos clubes, com a intervenção do Senhor Jorge Mendes em alguns deles, foram levados a cabo com máxima honestidade e transparência.

Foi sempre assim graças à sua seriedade e profissionalismo como Presidente de um clube tão prestigiado e amigo, e à do Senhor Jorge Mendes nas negociações em que interveio.

Estou convencido de que tanto a nossa amizade pessoal como a magnífica relação institucional entre os nossos clubes estão acima destas manipulações, que já coloquei nas mãos dos meus advogados.

Um forte abraço,