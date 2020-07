Académico de Viseu disponibiliza autocarro ao Desportivo das Aves para a última jornada

"Tendo em conta, as últimas notícias nos jornais nacionais, o Académico de Viseu Futebol Clube coloca o seu autocarro à disposição do Clube Desportivo de Aves para a equipa realizar a deslocação a Portimão", pode ler-se.



Recorde-se que o autocarro da equipa principal do Aves foi rebocado esta quinta-feira e existem ainda outros bens que estão a ser arrestados.