As ações do Benfica que pertencem a Luís Filipe Vieira estão ‘penduradas’ na batalha jurídica em curso entre o ex-presidente das águias e o Novo Banco (NB). Os 753 615 títulos, representativos de 3,28% do capital social da SAD encarnada, estão penhorados há mais de um ano, com destino incerto.



As ações de Vieira estão integradas nos bens que, em novembro de 2021, foram arrestados numa providência cautelar paralela à ação executiva em que o NB reclama o pagamento de 7 562 267,18 euros de um financiamento feito à Promovalor.









