O início da ‘era Roberto Martínez’ marca o fim da presença de Ricardo Regufe - amigo pessoal, ‘manager’ e desde há alguns meses empresário de Cristiano Ronaldo - no espaço da seleção nacional. Foi o próprio Regufe que fez saber, através das redes sociais, a notícia do seu afastamento. Mas segundo apurou o CM, a saída acabou por ser o desenlace natural de um processo que estava a minar o grupo, a criar tensões internas e a gerar grande mal-estar no balneário.









Ver comentários