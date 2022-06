Acusação de violação contra Cristiano Ronaldo arquivada

Jennifer Dorsey

O processo requeria um pagamento adicional, que podia chegar a milhões de dólares.De acordo com Dorsey, a ação interposta terá sido adulterada pelo advogado da modelo Kathryn Mayorga pelo uso de "documentos inapropriados".De acordo com o jornal britânico Mirror, documentos judiciais revelam a quantia que a ex-modelo procura após acusar o jogador de futebol de agressão sexual num quarto de hotel em Las Vegas, após se encontrar com o craque numa saída à noite em 2009.