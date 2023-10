Adepto do Boavista agredido após jogo com o Sporting

Um adepto foi agredido por um grupo de homens com vestes com símbolos do Sporting, após o jogo entre o Boavista e o Sporting, que ocorreu na segunda feira à noite, no estádio do Bessa, no Porto.Nas imagens é possível ver um homem a ser agredido por um grupo e em determinado momento os agressores atiram-lhe uma tocha. A PSP foi acionada ao local, já no final do jogo. Ninguém foi identificado ou detido. A PSP investiga a agressão. A vítima necessitou de receber tratamento hospitalar.A claque Panteras Negras, de apoio ao Boavista, fez uma publicação nas redes sociais a criticar a "atitude cobarde" de que foi alvo um adepto do clube axadrezado."Apesar de não ser um dos nossos, poderia ser muito bem um filho nosso a caminho de casa e levar com estes cobardes pelo caminho", lê-se.Antes do jogo foram detidos dois homens por venda de bilhetes e várias pessoas foram identificadas por terem deflagrado artefactos pirotécnicos nas imediações do estádio durante o jogo.