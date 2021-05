Um adepto so Sporting destruiu um semáforo em Coimbra, frente ao teatro académico Gil Vicente, durante os festejos do título que decorreram madrugada dentro.Nas imagens captadas pelo "Noticias de Coimbra', é possível ver o adepto em cima do semáforo quando este cede ao peso, partindo-se, resultando numa queda aparatosa protagonizada pelo homem.O semáforo parece não ter atingido ninguém que estava ali à volta e o adepto que caiu pareceu ter saído ileso.