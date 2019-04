Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adeptos alemães deixam garrafas e sacos espalhados no Parque Eduardo VII em Lisboa

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram lixo após convívio dos adeptos do Eintracht Frankfurt.

22:39

Imagens divulgadas nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira, mostram o estado em que espaço público do Parque Eduardo VII, em Lisboa, ficou após um convivío dos adeptos do Eintracht Frankfurt, clube que defrontou o Benfica esta noite na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, em Lisboa.



Nos vídeos e fotografias captadas por internautas revoltados, é possível ver garrafas de vidro e sacos de plástico espalhadas pelo local de passagem turistíca da capital.



Os apoiantes do clube alemão fizeram ainda questão de deixar várias 'marcas' da sua passagem pelo local, colando autocolantes e escrevendo com uma caneta o nome do clube - que esta noite saiu derrotado - nos muros do parque.



As águias venceram por quatro bolas a duas. A segunda mão dos quartos de final entre estas duas equipas disputa-se na próxima quinta-feira, em Frankfurt.