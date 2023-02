Adeptos do Benfica e do Club Brugge em confrontos após jogo para a Liga dos Campeões

Os adeptos do Benfica e do Club Brugge envolveram-se esta quarta-feira em confrontos após o final da partida a contar para a Liga dos Campeões, que ditou a vitória do clube da Luz , por 2-0, na Bélgica.De acordo com a imprensa belga, a polícia foi obrigada a intervir devido ao registo de incidentes. Ao que tudo indica a confusão terá tido início depois dos apoiantes dos clubes se terem enfrentado nas bancadas.Durante a partida, adeptos do clube da Luz esvaziaram um extintor de incêndio no setor visitante.O Benfica venceu a primeira mão do jogo dos oitavos de final com golos de João Mário e David Neres.