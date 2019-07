Adeptos do Manchester United exigem Bruno Fernandes

Os adeptos do Manchester United estão a recorrer às redes sociais para dar o seu aval e pressionarem a direção dos ‘red devils’ a avançarem para a contratação de Bruno Fernandes.O médio do Sporting até já aparece em muitos posts com a camisola do Manchester United. Montagens que revelam o desejo de milhares de adeptos em contar com o médio mais goleador de sempre da Europa.Estes movimentos e pedidos intensificaram-se depois de o Manchester United ter admitido que já tinha contratado o avançado Daniel James (Swansea, por 17 milhões) e o defesa Wan-Bissaka (Crystal Palace, por 55 milhões de euros) e que agora seria a vez de atacar Bruno Fernandes.Alheio a estes pedidos está o jogador que regressou este sábado a Portugal, depois de um período de férias no Dubai. Mas o médio, apesar de ter o futuro indefinido, está a preparar-se para tudo. Ainda este domingovoltou a treinar para manter os índices físicos.Certo é que o jogador já está mentalizado para o caso de ter de se apresentar no dia 4 em Alcochete. O CM sabe que a continuidade do futebolistano Sporting será muito difícil, mas esse regresso ao trabalho pode ser uma arma para Varandas fazer subir a proposta de 55 milhões de euros.O avançado holandês Bas Dost não tem propostas, pelo que vai continuar no Sporting. O goleador tem contrato por mais duas temporadas, com um vencimento de 3 milhões líquidos por ano.