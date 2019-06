Bruno Fernandes deixa mensagem de despedida nas redes sociais

"Uma época inesquecível! As conquistas na taça da liga e na taça de Portugal a nível coletivo, coroadas com um recorde pessoal! Médio mais goleador do futebol europeu dos últimos anos. Obrigado a todos pelo vosso contributo. Sem vocês isto não seria possível", foi esta a mensagem que Bruno Fernandes deixou ontem nas redes sociais em jeito de despedida do Sporting.Segundo oapurou, o empresário do médio, Miguel Pinho, está em Inglaterra e terá havido fumo branco para a transferência. A mensagem de despedida e agradecimento indicia que já está tudo tratado.No entanto, a dúvida reside no destino. Inglaterra é o país mais provável, mas resta saber se será para o Manchester United ou para o Tottenham, os dois últimos interessados.sabe que Frederico Varandas realizou esta segunda-feira várias reuniões e, numa delas, o tema terá sido a transferência do atleta. É que as propostas eram de valor inferior aos 70 milhões de euros exigidos pelo presidente do Sporting.A transferência de Bruno Fernandes estava a emperrar as contratações de novos jogadores. A saída do capitão já parecia inevitável, mas à hora do fecho desta edição ainda faltavam apurar os contornos deste negócio."Eu quero é jogar e é com esse objetivo que vou para a Grécia", disse ontem Francisco Geraldes no Aeroporto de Lisboa, revelando que Frederico Varandas e Keizer desejaram-lhe "boa sorte".