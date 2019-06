Semana decisiva para Bruno Fernandes no Sporting

O Sporting abre as portas da oficina na próxima 4ª feira mas a indefinição em torno do plantel de Marcel Keizer é ainda intensa. Entre entradas e saídas, Bruno Fernandes é a maior incógnita do universo sportinguista e esta semana é decisiva em relação à possível saída do médio ofensivo, de 24 anos.Manchester United e Tottenham estão interessados em contar com os serviços do internacional português, embora sem pretenderem pagar os 80 milhões exigidos pelos leões.No entanto, o red devil Pogba e o spur Eriksen estão na calha para protagonizar transferências milionárias, o que viria a abrir margem, a nível financeiro, para chegar a acordo para a contratação de Bruno Fernandes.A influência do médio em 2018/19 no Sporting foi evidente e a SAD leonina quer clarificar a situação do plantel o quanto antes, assim como assegurar fôlego financeiro para selar definitivamente as transferências de Robertone, Eduardo e Rosier para 2019/20.A pré-temporada do Sporting conta com duas caras novas: Neto (ex- -Zenit) e Vietto (ex-Atl. Madrid). Mama Baldé e Ivanildo Fernandes regressam de empréstimo. Francisco Geraldes, entretanto, chega hoje à Grécia para ser oficializado como reforço do AEK, por empréstimo.Viviano está na mira do Parma para o reforço da baliza, segundo a imprensa local. O clube italiano já foi informado do valor definido pelos leões pelo guardião: 2 milhões de euros.