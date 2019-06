Reforços no Sporting à espera de Bruno Fernandes

Robertone, Eduardo e Rosier são nomes dados como reforços do plantel do Sporting na próxima temporada, mas a indefinição quanto à venda de Bruno Fernandes está a adiar os negócios, quando faltam quatro dias para o regresso ao trabalho dos leões.Os médios argentino e brasileiro, bem como o lateral-direito francês, estão reservados mas ainda não foram oficializados porque os cofres da SAD não apresentam liquidez suficiente para ir ao encontra das pretensões dos clubes vendedores (Velez Sarsfield, Belenenses e Dijon respetivamente).A SAD liderada por Frederico Varandas tinha a expectativa de ter já resolvido o processo da venda de Bruno Fernandes, mas tal ainda está longe de se concretizar. O Manchester United está na linha da frente para contratar o jogador mas, sabe o, não estará na disposição de avançar com os cerca de 80 milhões de euros, que o Sporting pretende.Os leões, versão 2019/20, iniciam a pré-temporada na quarta-feira com duas caras novas: o defesa central Neto (ex-Zenit) e o avançado Vietto (ex-Atl. Madrid). Ivanildo, que esteve cedido ao Moreirense, e Nuno Mendes (júnior) devem fazer a pré-época às ordens de Marcel Keizer. O avançado Mama Baldé regressa depois de dois anos emprestado ao Aves.Viviano continua com o futuro em aberto. O guardião, de 33 anos, foi cedido na última época à SPAL e aguarda um contacto por parte dos leões, com quem tem mais um ano de contrato.