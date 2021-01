Les images exclusives du coup de force des supporters marseillais au centre d'entrainement Robert-Louis-Dreyfus. Un arbre a pris feu, 25 personnes ont été interpelées par la police. pic.twitter.com/XIVEalZoRQ — RMC Sport (@RMCsport) January 30, 2021

MARSEILLE : Des centaines de supporters de l’OM tentent d’accéder au centre d’entraînement du club et exigent le départ des dirigeants de l'OM. #EyraudDemission pic.twitter.com/yWxkoHjLx1 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 30, 2021

Dezenas de adeptos do Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, cercaram e tentaram invadir as instalações do centro de treinos do clube.Os adeptos mais radicais do clube protestaram contra a direção e dirigiram-se para a porta do centro de treinos com tochas e cartazes a pedir a demissão da direção.Devido aos artefactos pirotécnicos, uma árvore acabou por se incendiar e os ânimos exaltaram-se.