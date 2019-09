O jogo do Sporting desta quinta-feira ficou marcado por episódios de violência nas bancadas de Alvalade. A polícia teve mesmo de intervir num confronto entre adeptos.



Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra os confrontos na zona das claques, que obrigaram a polícia a agir em pleno Sporting-Rio Ave, a contar para a Taça da Liga.





Nas imagens é possível ouvir os assobios constantes no final da partida e ainda uma mulher e um jovem que se envolvem em confrontos. No meio da confusão está uma criança visivelmente incomodada.Este menino é irmão do jovem que aparece no vídeo a ser pontapeado. A criança acaba por ser afastada do local por adeptos que também estavam nas bancadas.O alegado adepto do Sporting, que surge a ser agredido no vídeo, garantiu que os seus agressores vão sofrer consequências numa mensagem publicada nas redes sociais."O meu irmão de 10 anos não merece isto! É das primeiras vezes que vai a Alvalade. Isto não é o Sporting", escreveu o adepto.O jovem foi hospitalizado mas garantiu estar bem de saúde.