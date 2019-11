Os adeptos do Flamengo não descansaram durante a noite deste sábado e madrugada de domingo e a festa foi rija. Como forma de agradecimento e sem perder a oportunidade de tirar uma 'selfie' com os jogadores, muitos foram os que invadiram o hotel onde se encontrava Jorge Jesus e a equipa do Flamengo.Alguns envergaram também camisolas de Portugal como forma de agradecimento pelo trabalho do treinador português. Gabriel, o Pensador, também não esteve de fora dos festejos e falou à CMTV. O músico brasileiro assumiu que se preparava para consolar os filhos para uma possível quando, nos últimos minutos, tudo mudou tendo Gabigol marcado os dois golos da vitória."Jesus já está no nosso coração", disse Gabriel, o Pensador, à CMTV, numa rima feita em jeito de agradecimento ao técnico português.Gabigol foi também o herói dos flamenguistas que não descansaram enquanto não o cumprimentaram ou tiraram uma fotografia com o jogador.