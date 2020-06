Agonia do Benfica continua em Portimão com novo empate

O Benfica continua a agonizar na Liga. O resultado desta quarta-feira em Portimão quebra um recorde das águias: nunca os encarnados na sua história tinham empatado cinco jogos consecutivos (quatro no campeonato). Apesar de até ter estado em vantagem por 2-0, a equipa de Bruno Lage deixou fugir a vitória e tem apenas um triunfo nos últimos dez jogos.As águias entraram sem medo, muito competentes e eficazes. Pizzi, um dos alvos da ira dos adeptos após o empate com o Tondela (0-0) foi decisivo até ao intervalo, com um golaço e uma assistência diante de um frágil Portimonense.O ataque ao autocarro não parecia pesar e o Benfica fez, até ao intervalo , uma pressão alta que impedia os algarvios de pensarem. Esta foi a grande diferença entre o Benfica de Portimão e o Benfica com o Tondela. Mas não foi a única. As águias ao segundo remate do jogo (o primeiro à baliza) marcaram numa bomba de Pizzi, depois de uma grande jogada coletiva que começou em Rúben Dias, passou por Rafa e terminou com com o melhor marcador da Liga (15 golos, os mesmos que Vinícius). Com uma eficácia tremenda, não demorou ao atual campeão nacional a dilatar o marcador, mas agora com a ajuda do defesa Possignolo que deixou a bola passar por entre as pernas permitindo a André Almeida marcar.O intervalo mudou completamente o encontro. Paulo Sérgio alterou o que tinha de alterar e o Portimonense passou a dominar completamente o Benfica. Grimaldo lesionou-se e o Benfica sofreu: Dener no meio dos centrais reduziu. Depois Junior Tavares, numa autêntica bomba, fez um golaço e deu justiça ao marcador. Até final, Lage meteu todos os avançados que podia, mas mais uma vez o nervosismo apoderou-se dos jogadores e os minutos finais foram sofríveis. Tempos difíceis para o técnico do Benfica que vê o FC Porto fugir na classificação.Odysseas – Duas defesas e sem culpas nos golos.André Almeida – Deu profundidade pelo flanco. Num desses lances fez o 2-0.Rúben Dias – Solto e autoritário no primeiro tempo. Grande abertura para o golo inaugural de Pizzi. Viu Dener reduzir no seu raio de ação.Jardel – Depois de um bom jogo no empate com o Tondela, novo azar para o capitão com outra lesão muscular.Grimaldo – Cumpriu no plano defensivo (até porque teve Cervi no apoio). Saiu lesionado e o Benfica sofreu.Weigl – Exibição regular do alemão. Não parece ter ficado afetado com o ataque na passada semana.Taarabt – Muitas recuperações de bola e saídas para o ataque quase sempre acertados. Afundou-se no 2º tempo.Cervi – Surpresa no onze. A habitual raça, mas com pouco acerto, principalmente no ataque.Pizzi - Até estava discreto quando soltou uma bomba para o 1-0 e depois assistiu de trivela para o 2-0. Como o resto da equipa, afundou-se após o intervalo e não mais recuperou.Rafa – Uma assistência perfeita e as arrancadas do costume. Perto do golo aos 44 minutos. Após o descanso nem se viu.Vinicius – Trabalho inglório do brasileiro. A precisar de uns tempos no banco.Ferro – Certinho até ao primeiro do Portimonense. Encolheu-se no golo de Dener.Nuno Tavares – Cumpriu.Gabriel – Sem ideias.Dyego Sousa – Sem bola.Seferovic – Não se viu."Falei com o presidente, está tudo tranquilo, não há problema nenhum." Foi desta forma que Bruno Lage respondeu quando questionado sobre se era a solução para o comando técnico do Benfica.O clube da Luz está agora sem vencer há quatro jogos no campeonato. "Tínhamos de triunfar em Portimão, infelizmente não conseguimos. Temos de fazer mais e melhor", desabafou.O técnico referiu ainda que as lesões comprometeram a equipa: "Perdemos o Jardel e passámos a ter mais dificuldade. De bola parada, surgem dois golos que nos penalizam."Pizzi e Rafa foram os principais alvos da ira dos adeptos após o empate com o Tondela e foram eles os responsáveis pela boa primeira parte. Depois Paulo Sérgio mudou a equipa algarvia e eclipsaram-se.Uma equipa não joga sozinha, é um facto. Mas não se entende como é que o Benfica, após o intervalo e com uma vantagem de dois golos, foi tão diferente (para pior... muito pior) em relação ao primeiro tempo.O lance de suposta mão da bola de Taarabt na área do Benfica marca a prestação de Carlos Xistra ontem em Portimão. O árbitro não viu, o VAR também não e o jogo prosseguiu. O marroquino parece tocar a bola com o braço após um canto do Portimonense. No plano disciplinar, Xistra esteve sempre autoritário.