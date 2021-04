Pedro Pinho, o agressor do jornalista Francisco Ferreira, da TVI, faturou 16 milhões de euros, em cinco anos, em negócios feitos com o FC Porto. No período entre 2016 e 2021 foram realizadas transferências através das empresas PESARP, PP SPORTS e N1. O valor total foi de 13 234 572 €, acrescido de IVA. Totalizou 16 278 572 €.Estão em causa comissões com as contratações de Éder Militão, Ricardo Pereira,...