Águia afunda-se na crise

Agora, Roger Schmidt ficou sem argumentos para disfarçar o óbvio: o Benfica está numa crise de resultados e exibicional sem precedentes nesta época. Em apenas dois jogos desperdiçou quase tantos pontos (6) como nos 26 anteriores (7); em apenas dois jogos perdeu mais de metade dos 10 pontos que tinha de avanço sobre o FC Porto. São agora 4 e o campeonato está mais animado do que nunca. Vai ser até ao fim do mês de maio. Este sábado, em Trás-os-Montes, o Benfica levou mais uma lição de humildade futebolística e foi derrotado pelo Desp. Chaves por um 1-0. Teve mais bola, mais remates, foi superior mas faltou-lhe o essencial: o golo.O Benfica entrou em jogo com clara vontade de marcar e assim afastar por completo o ‘fantasma’ da quebra exibicional. Impôs o seu jogo, mas do outro lado estava uma equipa com a lição bem estudada e que convive muito bem com a bola na posse do adversário, executando transições ofensivas rápidas e perigosas. Após vários cantos (na 1.ª parte foram nove), Rafa, aos 19’, rematou por cima. O Chaves respondeu por Benny, mas seria António Silva a falhar a grande oportunidade do primeiro tempo, aos 30’, quando sozinho na grande área atirou por cima. O Chaves aguentou bem a pressão e o nulo.No segundo tempo, João Mário rematou duas vezes aos 47’, mas a bola foi defendida por Paulo Vítor e Bruno Langa. Aos 52’, Juninho isolou-se e Odysseas defendeu. O tempo ia passando e o Benfica ia-se aterrorizando com o temor da perda de pontos. Guedes entrou ao 70’ e fez pouco. Um minuto depois, entrou Abass Issah, que aos 90+5’ fez o 1-0 após falha incrível de Otamendi.A equipa orientada por Vítor Campelo fez um jogo muito competente. Deixou o adversário ter a posse de bola, mas sempre que podia organizava jogadas de transições rápidas. Foi assim no golo fatal.A equipa do Benfica voltou este sábado a ser uma equipa sem intensidade, defensiva e ofensiva, a sua imagem de marca antes das férias de primavera promovidas pela equipa técnica. O Rafa, já voltou?Estava a ser uma exibição muito positiva da equipa de arbitragem liderada pelo bracarense João Pinheiro até aos 90+3’, altura em que Otamendi foi pisado e sofre penálti - lance que os árbitros não viram."Entrámos neste jogo para ganhar os três pontos, tentámos tudo desde o início e claro que ficamos tristes por não conseguirmos ganhar. Mas estamos em primeiro e queremos ganhar a Liga. Isso é o mais importante", afirmou Gonçalo Guedes, que pediu "união" aos adeptos: "Vamos dar a volta a esta fase menos boa."As derrotas nas duas últimas jornadas da Liga e na 1.ª mão dos ‘quartos’ da Champions são a primeira vez que o Benfica não vence três jogos consecutivos.Quando os jogadores do Benfica foram agradecer aos seus adeptos presentes nas bancadas de Chaves, muitos assobiaram. "Os adeptos podem fazer o que quiserem. Acho que temos jogado um futebol fantástico a nível nacional e internacional e ainda somos líderes. Queremos voltar a fazer com que fiquem felizes", comentou Roger Schmidt.O guarda-redes do Chaves esteve imperial a guardar a sua baliza. Fez quatro importantes e determinantes defesas, a mais espectacular aos 90+3’ quando segurou um remate de cabeça de Otamendi.Foi o melhor do Benfica por manifesta falta de comparência dos companheiros da frente. Aos 52 minutos fez uma vistosa defesa a remate de Juninho. No golo sofrido pouco pôde fazer para evitar o descalabro.