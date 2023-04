Morreu a mãe do jogador Eustáquio

Stephen Eustáquio está de luto pelo falecimento da mãe, que morreu durante o encontro entre o FC Porto e o Santa Clara, este sábado. O médio dos dragões, de 26 anos, alinhou de início na receção ao Santa Clara, tendo sido substituído aos 56 minutos. Após o final do encontro, Sérgio Conceição trocou algumas palavras com o internacional canadiano, confirmando mais tarde que a conversa dizia apenas respeito a questões pessoais."Substituição? Infelizmente não foi por isso... O Stephen tem um problema pessoal, não foi nada do jogo. E aproveito para lhe mandar um abraço. O grupo está com ele, estamos todos juntos nesta luta, não só desportiva mas também familiar", afirmou o técnico do FC Porto na flash interview à Sport Tv.Entretanto, o FC Porto publicou uma nota de pesar sobre o falecimento. "O FC Porto está solidário com Stephen Eustaquio, que perdeu a mãe este sábado no decorrer do encontro com o Santa Clara. Num momento muito difícil e de enorme tristeza, o clube envia as mais sentidas condolências a toda a família enlutada", escreveram os dragões.