Águia escorrega em campo de silvas

Num dia em que o Benfica ia metendo feriado, Arthur Cabral picou o ponto e evitou a derrota em cima do minuto 90. Em noite de muita chuva, a equipa de Roger Schmidt escorregou num terreno difícil e até jogou meia hora em superioridade numérica. Rival Sporting cola-se na liderança e tem menos um jogo.

Schmidt olhou para um relvado pesado e entendeu tirar Florentino e Arthur Cabral, deixando Rafa como principal avançado. Um nove falso para uma entrada também ela em falso. Cedo se percebeu que, nesta numerologia, importante seria um verdadeiro número 1.

Trubin começou por evitar o golo a Jota Silva, logo nos primeiros segundos. Viria a fazê-lo por mais meia dúzia de vezes a Tomás Ribeiro, a Nuno Santos e a outros Silvas. Só de penálti, o muro caiu.

Falta de Kokçu e Tiago Silva, este sim, a rematar sem hipóteses para Trubin. Era o minuto 35 e, até aí, o Benfica só se tinha mostrado de bola parada. Ora, foi precisamente na ressaca de um canto que o Benfica também se mostrou vivinho da Silva. António libertou Di María que, de trivela magistral, assistiu Rafa, Silva claro, para o empate.

Ao intervalo, Schmidt tentou corrigir a rota - Florentino e Arthur no lugar de Kokçu e João Mário. Houve melhorias, mas efémeras. Assim que se libertou, o Vitória marcou, por André Silva, num belo lance. Só que do belo ao horrível, é um passo. Borevkovic entrou como um louco e saiu expulso. Mesmo a mais, o Benfica foi de menos. Trubin teve de evitar o 3-1 e Cabral picou o ponto - outra vez a passe de Di María - em cima do minuto 90. Quem anda à chuva... escorrega.