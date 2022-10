Águia falha assalto ao castelo

Ao 14º jogo e ao fim de 13 vitórias consecutivas, o Benfica perdeu pontos pela primeira vez esta época. As águias empataram em Guimarães, na véspera de receberem o PSG para a Champions e veem os rivais aproximarem-se.Treze dias depois do último jogo e após cinco dias sem treinos para a maioria do plantel, o Benfica surgiu em Guimarães totalmente diferente do que tinha feito até então: lento, amorfo, sem pressão e sem capacidade de criar lances de perigo. Ajudou, e de que maneira, a teia montada por Moreno, que não deixou respirar o conjunto encarnado.Com muita abnegação e a correr mais do que o adversário, o V. Guimarães anulou várias linhas de passe e a capacidade de transição rápida dos atuais líderes do campeonato. No ataque tentaram aqui ou ali assustar Odysseas.A equipa de Roger Schmidt só por uma vez assustou, com uma transição rápida de Rafa (quase não se viu em todo o jogo) que aproveitou uma má saída de Bruno Varela. Ainda assim complicou e a bola perdeu-se.Para se ver a total inoperância das águias a nível atacante, o primeiro remate surgiu aos 42’ com a bola de Enzo a sair muito ao lado.Sem mudanças após o descanso, as águias deram sinais de melhorias, mas ténues. Enzo Fernández surgiu como o habitual rematador de serviço, mas sempre sem pontaria. Também Grimaldo tentou, mas Bruno Varela defendeu.O Benfica sempre com mais posse de bola e sem conseguir desmontar a segura e insuperável defesa vimaranense. Para isso também muito contribuiu o facto de Rafa, Neres e Gonçalo Ramos terem passado completamente ao lado do jogo.Schmidt ainda mudou algumas peças, mas tudo ficou na mesma. Aliás, foi o V. Guimarães a ter lances de maior perigo (e polémicos) na área das águias. Os vimaranenses reclamaram de duas grandes penalidades que o árbitro Rui Costa não atendeu. Até final, o desespero encarnado levou Schmidt a colocar o central Brooks como avançado. Também não resultou.Resultado justo, com uma exibição muito pobre das águias. Vai durar, pelo menos mais um ano, o recorde de triunfos consecutivos no arranque da época do Benfica de Sven-Goran Eriksson, em 1982/83 (15).Moreno conseguiu o que prometera: ser a primeira equipa a tirar pontos ao Benfica esta época. Conseguiu-o de forma brilhante, com uma tática sem falhas, controlando todos os pontos fortes do adversário. Bamba foi o esteio deste Vitória.O Benfica é uma das equipas com mais ataques, remates e oportunidades criadas até ao momento. Não teve uma única situação de golo iminente. Confrangedoras foram as exibições de Gonçalo Ramos, Neres, Rafa e João Mário. Dúvidas na áreaJogo com muitas faltas com Rui Costa a ter uma 1ª parte competente. Mais difícil após o descanso. Duas decisões críticas na área do Benfica e em ambas não assinalou penálti. Na primeira parece haver toque de Florentino em André André.Sem fazer um jogo brilhante, muito longe disso, foi dos jogadores que mais lutaram contra o primeiro percalço da equipa no campeonato. Rematou e puxou a equipa para a frente.Noite com pouco trabalho, apenas uma defesa. Safira quase o tramava.Defendeu sem comprometer, notou-se a sua ausência no jogo atacante.Trabalho quanto baste com o vigor do costume. Subiu poucas vezes.Fez vários lançamentos longos que criaram perigo. Bem a defender.Autor de centros venenosos e de várias jogadas vistosas na esquerda.Desarmou várias vezes, mas não foi criativo a sair a jogar. Já fez melhor.Mais nervoso do que o habitual. Teve pouca bola para acelerar e marcar.Jogo muito fraco. As miniférias fizeram-lhe mal.Regressou da Seleção pior do que foi - porque será? Teve pouco em jogo, com pouca bola e oportunidades em se evidenciar.O internacional norueguês não acrescentou muito ao jogo, ou quase nada.Uma espécie de arma secreta do míster alemão. Teve pouca bola e falhou o último remate do encontro.Levou pouco mais ao jogo do que presença na área. Tarda em justificar a aposta que nele foi feita.Entrou para agitar o jogo, mas não o conseguiu. Mais uma aposta falhada saída do banco.A ‘torre’ americana entrou para o jogo direto e de desespero encarnado."O V. Guimarães esteve muito bem organizado. Não é fácil marcar um golo e não tivemos tantas ocasiões como é habitual. Ganhámos um ponto, pois também podíamos ter perdido um jogo como este", disse Roger Schmidt na análise do jogo.