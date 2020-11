Águia sem defesa cai na armadilha do Braga

O Sp. Braga surpreendeu este domingo o Benfica na Luz e venceu por 3-2, num jogo em que chegou a estar a ganhar por 3-0 e no qual a defesa encarnada voltou a falhar.Jorge Jesus procedeu a quatro alterações na equipa em relação ao jogo europeu com o Rangers (3-3). Trocou Diogo Gonçalves, Weigl, Taarabt e Seferovic, por Gilberto, Samaris, que se estreou a titular, Waldschmidt e Darwin. Mas a equipa revelou-se cansada. Esteve longe de fazer um pressing alto e caiu na armadilha bracarense. A formação de Carlos Carvalhal defendia com todos e cerrava linhas dificultando a progressão do ataque benfiquista.Sem soluções para contrariar a sólida muralha bracarense, o Benfica foi baixando o ritmo. Na primeira parte, destaque para um pontapé de bicicleta de Vertonghen que Matheus sacudiu.Com a lição bem estudada, os arsenalistas defendiam com todos mas arrancavam rapidamente para o contra-ataque. Galeno deu o aviso com um remate por cima, mas foi Iuri Medeiros quem inaugurou o marcador, com um pontapé colocado, depois de ter tirado com facilidade Samaris do caminho.Na etapa complementar, os bracarenses pressionaram alto. Al Musrati lançou Francisco Moura que, perante a saída de Odysseas, deu um toque na bola colocando-a no fundo da baliza.Jesus mexeu na equipa, mas este Benfica está demasiado fraco. Escondeu as carências com o empate com o Rangers, mas ontem foi o descalabro na Luz.O terceiro golo do Sp. Braga é o sinal máximo da intranquilidade do Benfica. Otamendi deixou a bola para Odysseas fora da área e Moura antecipou-se para o 3-0, perante um Jorge Jesus incrédulo no banco.Um golo que foi um murro no estômago da equipa encarnada que esboçou uma reação forte. Seferovic entrou com tudo e reduziu a passe de Rafa.Grimaldo, endiabrado, começou a fazer estragos no lado direito da defesa bracarense. E se Waldschmidt desperdiçou um dos seus passes, o mesmo não aconteceu com Seferovic, que bisou na partida e reacendeu a esperança. Seferovic ainda marcou o terceiro, mas o golo foi bem anulado. O Benfica vê agora o líder Sporting a quatro pontos e está em segundo com os mesmos 15 do Sp. Braga.O técnico bracarense manietou o Benfica, com uma armadilha simples: linhas unidas a defender e velocidade no contra-ataque. Iuri, Moura, Galeno e Paulinho foram decisivos.A defesa do Benfica parece um passador. Desde os laterais aos centrais. Até Odysseas é arrastado para esta mediocridade. Em três jogos, o Benfica sofreu... nove golos.Artur Soares Dias teve uma arbitragem regular. Deixou jogar e passar algumas faltas, mas nunca deixou a gravidade das mesmas aumentar, com a amostragem de amarelos pontuais. Conseguiu segurar o jogo desta forma. Bem auxiliado pelo VAR no segundo golo bracarense. Não há fora de jogo.- Está bem que desperdiçou duas chances claras, mas os dois golos que marcou devolveram a esperança à equipa da casa. E ainda fez o 3-3... só que foi apanhado em fora de jogo.– Disfarçou asneira gigante no 2º golo de Moura com grande defesa aos 77’.– Esforçado, mas posiciona-se mal a defender, como no 1º golo de Moura.– Falha de comunicação com Odysseas borrou prestação até então aceitável.– Foi o melhor da defesa. Bons cortes.– Nem muito bem ou muito mal. Safou-se.– Aposta infeliz de Jorge Jesus, foi batido sem apelo nem agravo por Iuri Medeiros no 1-0.– Sem brilhar, não foi por ele que a equipa abateu.– Lutou muito para evitar a derrota. Bela assistência para Seferovic marcar.– Sem intensidade ou influência positiva. A jogar a este nível não se percebe que mantenha a titularidade.– Falhou um golo certo. Noite negativa.– Perdido entre a defesa contrária.– Jogou (muito) melhor do que Samaris...– Três passes certos para golo, mas só um foi aproveitado pelos avançados.– Na mesma linha de Pizzi, mas mais fresco.– Ele ou Gilberto? Boa pergunta...- Ocupando toda a faixa esquerda, não só fechou na defesa como ainda foi ao ataque marcar dois golos. Em ambos foi inteligente na leitura das jogadas e teve a frieza dos craques a rematar.– Sempre seguro a sair da baliza e evitou golos certos aos 10’ e aos 70’.– Sofreu com a entrada de Grimaldo, mas nada que belisque a exibição.– Bem na 1ª parte, abanou quando o Benfica jogou com dois avançados.– Liderou a defesa com cortes decisivos.– Foi cumprindo como terceiro defesa mas perdeu gás ao longo do jogo.– Deu segurança à defesa e fez um grande passe para Moura marcar.– Deu músculo e cérebro ao meio-campo.– Foi um quebra-cabeças. ‘Partiu’ Samaris no 1-0 e deixou a defesa encarnada em alerta sempre que o Sp. Braga se libertou.– Foi uma seta venenosa. Lances de perigo aos 38 e aos 77’.– Noite ingrata. Teve pouca bola e sacrificou-se pela equipa.– Entrou para reforçar o meio-campo perante a maior pressão do Benfica na 2ª parte.– Sem influência.– Entrou para queimar tempo.– Ajudou a suster o assalto final das águias."Neste jogo houve cinco golos e isso como espetáculo foi bom. Mas para o Benfica não foi. A equipa do Sp. Braga conseguiu estar mais calma, soube esperar pelas oportunidades e aproveitou-as bem." Assim começou Jorge Jesus a sua análise ao jogo. Para depois prosseguir: "Tudo ficou muito difícil depois de o Sp. Braga chegar ao 3-0. Tivemos uma boa reação, poderíamos até ter marcado mais golos, mas era muito difícil. Tudo fica muito mais complicado com erros individuais e o resultado cresce, um, dois, três... Os jogadores do Benfica não podem estar de parabéns, nem pouco mais ou menos. A única coisa positiva foi a reação ao 3-0."O treinador do Benfica diz que agora é preciso recuperar os pontos perdidos: "Não esperávamos perder. Longe disso. Mas este campeonato é muito competitivo. Agora vai parar, os jogadores vão partir para as suas seleções, mas é o que é."