Águia sem medo da cláusula antirrivais na contratação de João Mário

O Benfica vai mesmo avançar para a contratação do médio João Mário, apesar de o Sporting ameaçar reclamar ao Inter de Milão os 30 milhões de euros que constam da denominada cláusula antirrivais.A decisão foi tomada na reunião de Rui Costa com a direção do clube e os administradores da SAD. O objetivo é dar seguimento aos negócios que estão em curso de forma a tornar a equipa competitiva na próxima época, não obstante a detenção de Luís Filipe Vieira. Rui Costa e Rui Pedro Braz já tinham estado em Itália para ultimar os pormenores da transferência. O Inter pede 7,5 milhões de euros.No entanto, o Sporting, clube que vendeu o médio ao Inter em 2016 a troco de 40 milhões de euros (mais cinco por objetivos), está atento ao negócio e prepara-se para reclamar junto dos italianos os 30 milhões de euros de que se julga credor no caso de o jogador regressar a Portugal na vigência do contrato que assinou até 2022.O CM apurou que na Luz determinaram avançar para a contratação do futebolista, que está desgostoso pelo tratamento que recebeu do Sporting, que ajudou a sagrar-se campeão.