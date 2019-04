Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ajax elimina Juventus e atira Ronaldo para fora da Liga dos Campeões

Golo de CR7 não foi suficiente para travar uma exibição fantástica dos holandeses.

21:56

O Ajax qualificou-se esta terça-feira para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer em casa da Juventus, por 2-1, na segunda mão dos 'quartos'.



Em Turim, o português Cristiano Ronaldo (28 minutos) ainda adiantou a Juventus, que tinha empatado a um golo em Amesterdão, mas o Ajax deu a volta ao marcador, com golos de Donny van de Beek (34) e Matthijs de Ligt (67).



O Ajax, que regressa 22 anos depois às meias-finais, vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Manchester City e o Tottenham, que se defrontam na quarta-feira, com os 'spurs' a defenderem uma vantagem de 1-0.